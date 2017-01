07:55 - Seduta positiva per la Borsa di Tokyo che ha chiuso con l'indice Nikkei in rialzo del 2,3%, attestato a 15.650,21 punti. A dare slancio ai mercati è stata la debolezza dello yen, che ha spinto i titoli dei gruppi esportatori. I guadagni odierni sono i maggiori degli ultimi tre mesi in una singola seduta, e riportano il Nikkei vicino ai massimi intraday di sei mesi di 15.794,14 toccati settimana scorsa.