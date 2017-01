08:09 - I titoli delle case automobilistiche nipponiche corrono alla Borsa di Tokyo, che termina a +0,79%. L'indice Nikkei guadagna 111,94 punti, a 14.337,31, sostenuta dalle attese di rialzo delle stime di Toyota (+1% circa) per l'esercizio in corso, nonché da Mitsubishi (+1,4% circa) e Nissan (oltre il 3%, dopo il tonfo del 10% per un profit warning), che hanno esteso a Renault un'intesa globale sullo sviluppo di nuovi prodotti.