08:39 - Quarta seduta consecutiva in rosso per il mercato azionario giapponese. L'indice Nikkei ha chiuso in ribasso dell'1,22%, attestandosi a quota 13.853,32 punti, mentre il più ampio paniere Topix ha perso l'1,4%, a 1.147,58. Continuano a pesare sulla fiducia degli investitori le preoccupazioni per la situazione Usa dove, nel fine settimana, si sono visti pochi progressi verso il raggiungimento di un accordo sul bilancio.