08:11 - Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo che estende le forti perdite della vigilia, in un mercato cauto in attesa dei dati sull'occupazione Usa di venerdì. L'indice Nikkei è sceso dell'1,5% attestandosi a quota 15.177,49 punti dopo che mercoledì aveva lasciato sul terreno il 2,2%.