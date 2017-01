08:49 - Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo, dove l'indice Nikkei scende dell'1% attestandosi a quota 14.086,80 punti, mentre l'indice Topix perde lo 0,7% a 1.176,42 punti. Un risultato figlio dell'attesa per i dati sugli occupati Usa, con gli investitori guardinghi: in base a quanto verrà diffuso si potrà capire infatti quando la Federal Reserve potrebbe iniziare a ridurre lo stimolo all'economia.