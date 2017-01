07:31 - Seduta negativa per la Borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che termina gli scambi cedendo lo 0,49%, a quota 14.325,98. Sul risultato ha pesato l'attesa per le mosse della Federal Reserve, in vista della riunione del board: i mercati si aspettano che la Fed prosegua il piano di allentamento monetario e di stimolo all'economia con l'acquisto mensile di asset per 85 miliardi di dollari.