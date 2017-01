01:57 - Avvio di seduta in rialzo per la Borsa di Tokyo: l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,91% attestandosi a quota 15.290,22 punti. Un'apertura in crescita caratterizzata da attività di tipo speculativo in vista di una attesa seduta della banca centrale americana (Fed), dalla quale si attendono decisioni importanti.