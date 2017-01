01:25 - Avvio nettamente in positivo per la Borsa di Tokyo che ha aperto le contrattazioni con l'indice Nikkei in rialzo dell'1,12%, incoraggiata dal continuo deprezzamento dello yen che favorisce le esportazioni giapponesi. Nei primi scambi il Nikkei ha guadagnato 172,56 punti, attestandosi a quota 15.622,19.