08:10 - Seduta leggermente negativa per la Borsa di Tokyo che termina gli scambi con l'indice Nikkei in calo dello 0,25%, scivolando in chiusura di 37,74 punti, a quota 15.126,56. A pesare sono state le prese di beneficio, minime se confrontate al 7,7% guadagnato appena la scorsa settimana, e un frazionale rialzo dello yen sulle principali valute.