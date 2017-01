08:49 - Seduta incerta per la Borsa di Tokyo che, dopo aver segnato un minimo di cinque settimane, chiude in territorio leggermente positivo in un clima di nervosismo per lo stallo sul debito Usa. L'indice Nikkei guadagna lo 0,30% attestandosi a quota 13.894,61 punti, mentre il Topix sale dello 0,22% a 1.150,13.