08:20 - Giornata decisamente negativa per la Borsa di Tokyo, con gli investitori preoccupati per il livello raggiunto dallo yen rispetto al dollaro e cauti in vista di una settimana densa di trimestrali. L'indice Nikkei ha chiuso in calo del 2,75% attestandosi a 14.088,19 punti, mentre il più ampio paniere Topix ha ceduto il 2,08% scendendo a 1.178,28 punti.