Tesoro: "Meno tasse per le famiglie" Deficit, Baretta: non sforeremo 3%

19:25 - Le famiglie sono "al riparo da significativi incrementi di imposta" mentre "sono oggetto di sgravi fiscali". Complessivamente, si legge in una nota del Tesoro, "le famiglie dovrebbero beneficiare di una riduzione della pressione fiscale di circa 1 miliardo di euro" a seguito delle misure comprese nella legge di Stabilità.

Per la prima volta negli ultimi anni, spiega il Ministero dell'Economia in una nota, "la manovra finanziaria riduce la pressione fiscale di un decimo di punto percentuale (da 44,3 a 44,2% del Pil) segnando una inversione di tendenza: obiettivo prioritario del Gge fiscale sarà più marcata negli anni successivi (43,7% nel 2016, che potrebbe diminuire ulteriormente grazie alla revisione della spesa recentemente avviata)".



Le famiglie "sono quindi tenute al riparo da significativi incrementi di imposta (sono solo parzialmente interessate dall'aumento dell'imposta di bollo su conti deposito titoli e altri strumenti finanziari e dalla revisione delle detrazioni) mentre sono oggetto di sgravi fiscali (1,5 miliardi di maggiori detrazioni IRPEF) e di un intervento in favore dei comuni pari a 1 miliardo teso a ridurre l'impatto delle imposte sugli immobili.



Complessivamente le famiglie dovrebbero beneficiare di una riduzione della pressione fiscale di circa 1 miliardo". Allo stesso tempo, "l'incremento del gettito fiscale prodotto dalla manovra finanziaria nel 2014 e' pari a 973 milioni. A questo incremento di gettito contribuiscono prevalentemente misure che riguardano gli intermediari finanziari (2,6 miliardi) e altre misure di carattere volontario come la rivalutazione delle partecipazioni e dei beni delle imprese".



Deficit, Baretta: non sforeremo 3% - "L'Italia non sforerà il vincolo europeo del 3% nel rapporto debito/Pil". Lo ha assicurato il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta. Dopo la legge di Stabilità, ha spiegato, "possiamo anzi contare su un margine sufficientemente ampio". "I nostri dati sono trasparenti e conosciuti dall'Ue", ha aggiunto.