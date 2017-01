00:00 - L'Italia perde un altro pezzo: accordo di Telefonica con Generali, Mediobanca e Intesa Sanpaolo per salire dal 46 al 65% di Telco che controlla il 22,4% di Telecom. Un'operazione che prevede un' opzione per gli spagnoli a salire a breve termine fino al 70%. L'as Bernabè rassicura: "Non è così, l'assetto societario resta uguale". Ma cresce il malumore per le aziende italiane "scippate" da investitori stranieri.