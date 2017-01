Telecom, S&P taglia rating a BB+

19:05 - Le agenzie di rating bocciano Telecom Italia. Standard & Poor's taglia il rating del colosso delle telecomunicazioni, che passa da BBB- a BB+, ossia al livello junk, "spazzatura". Moody's, invece, definisce "una buona operazione" la vendita di Telecom Argentina al gruppo Fintech, ma non abbastanza per cambiare l'outlook sul titolo: "La posizione non è ancora sufficientemente forte", ha detto il vicepresidente dell'agenzia, Carlos Winzer.