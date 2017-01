Telecom,Senato:ok cambio regole Opa

11:57 - Il Senato ha approvato la mozione che impegna il governo a modificare la legge sull'Opa in relazione al caso Telefonica-Telecom. I sì al documento, con Massimo Mucchetti primo firmatario, sono stati 208: nessun contrario e 44 astenuti. Passano quattro punti di una mozione del M5S ma non il quinto, su cui il governo aveva dato parere contrario, e che prevedeva di prendere "tutte le misure per assicurare che l'infrastruttura di rete sia pubblica".