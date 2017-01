Telecom, multa da antitrust Brasile

01:39 - L'antitrust brasiliano ha inflitto una multa di 15 milioni di reais (circa 5 milioni di euro) alla compagnia Telefonica per aver aumentato la partecipazione in Telecom Italia. Il Cade ha ritenenuto l'operazione in contrasto con gli accordi del 2010 che prevedevano la separazione delle due società concorrenti sul mercato brasiliano della telefonia mobile. Multa di un milione di reais (circa 330mila euro) anche per Tim Brasil.