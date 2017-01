21:18 - Il presidente di Telecom, Franco Bernabè, si è dimesso. La notizia è stata comunicata durante il primo Cda dopo il riassetto della holding Telco, che ha visto salire al 66% la spagnola Telefonica. La società, anche senza Bernabè, sembra destinata a procedere quanto prima a una riorganizzazione in Sudamerica e a muovere sul possibile scorporo della rete.

"Ho deciso di fare un passo indietro perché in questa fase critica per il futuro di Telecom una spaccatura in seno al Cda sulla strada da intraprendere avrebbe determinato una paralisi dell'azienda e l'impossibilità di giungere a una soluzione condivisa", ha scritto Franco Bernabè ai dipendenti di Telecom per spiegare le sue dimissioni. L'azienda, in una nota, ha reso noto che le dimissioni di Bernabè costano a Telecom 6,6 milioni di euro.



Tutte le deleghe passano ora all'ad di Telecom, Marco Patuano, mentre la presidenza del Cda e la rappresentanza legale restano in capo al vicepresidente, Aldo Minucci. Una nota conferma che è avviata la ricerca del nuovo presidente della società. Venerdì alle 15, nella sede di Corso d'Italia a Roma, Patuano incontrerà i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil. Ne dà notizia il segretario della Fistel Cisl, Vito Vitale. I sindacati, ha spiegato Vitale, sono stati convocati da Patuano per "illustrare gli effetti del Cda".