00:32 - "Il gruppo è solido a livello industriale e finanziario". Lo afferma Telecom in una nota, in risposta al declassamento del rating da parte di Moody's a Ba1, livello "spazzatura". C'è una "forte generazione di cassa, un margine di liquidità per 12,8 miliardi di euro e redditività tra le più alte del comparto - si legge ancora nella nota - . La riduzione del debito è sempre stata e continuerà a essere una priorità per Telecom".