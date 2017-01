Tassa sui rifiuti, bollette alle stelle Dal 2000 aumentate del 67%

09:31 - Dal 2000 le bollette per il pagamento delle tasse sui rifiuti sono aumentate del 67% e quest'anno l'importo medio dovrebbe attestarsi attorno ai sui 450 euro a famiglia. Lo rileva la Cgia di Mestre che sottolinea come complessivamente la Tares costerà agli italiani circa 2 miliardi in più di quanto pagavano con la Tarsu/Tia.

Tra il 2000 ed il 2013 l'aumento delle bollette relative al servizio di asporto rifiuti è stato del 67% - rileva la Cgia - e se tredici anni fa ogni famiglia pagava mediamente 270 euro, con il debutto della Tares l'esborso medio per ciascun nucleo famigliare dovrebbe attestarsi sui 450 euro.



Cgia: "Diminuiscono rifiuti, aumenta differenziata, ma si paga di più" - "Come è possibile che nel 2013 le famiglie paghino un importo così pesante - sottolinea il segretario Giuseppe Bortolussi - quando negli ultimi 5 anni di crisi economica la produzione dei rifiuti urbani è diminuita del 5% e l'incidenza della raccolta differenziata, che ha consentito una forte riduzione dei costi di smaltimento, è aumentata di oltre il 30%".