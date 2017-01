Tariffe luce: dal 1° gennaio +0,7%

19:09 - Dal primo gennaio le tariffe per la luce aumenteranno dello 0,7% mentre quelle del gas rimarranno invariate. Lo ha stabilito l'Autorità per l'energia. L'aggravio per una famiglia media sarà pari a 4 euro su base annua. L'incremento della bolletta è determinato dall'introduzione di un nuovo onere generale di sistema, la componente "Ae", per finanziare le agevolazioni alle imprese manifatturiere con elevati consumi di energia elettrica.