15:57 - Standard & Poor's ha ridotto il rating di lungo termine dell'Unione europea a "AA+" da "AAA", citando le tensioni crescenti sui negoziati in materia di bilancio. Confermati invece i rating a breve mentre l'outlook è stabile. "La nostra opinione è che il merito di credito dei 28 Stati membri sia sceso", dice l'agenzia di rating in una nota. Immediata la replica della Commissione europea: "Siamo in disaccordo"

L'organo esecutivo dell'Ue sostiene che il "il rating dovrebbe essere valutato in base ai meriti, alla luce dello status speciale basato su Trattati del bilancio".



Letta: "Segnale da non sottovalutare" - Il declassamento della Ue di Standard & Poor "è un segnale che non va sottovalutato". Lo dichiara il premier Enrico Letta a Bruxelles. "E' la dimostrazione che la transizione non è finita e che l'Europa e l'Ue sono ancora sotto osservazione".



"Stati membri sempre puntuali" - Replicando alla decisione dell'agenzia, Bruxelles ha ricordato come "tutti gli Stati membri hanno sempre, anche nel momento di crisi finanziaria, fornito i loro contributi al bilancio pienamente e in tempo". "La Commissione non è d'accordo con S&P che considera incerti gli obblighi dei membri verso il bilancio, in uno scenario di stress", conclude la nota.



Per Fitch e Moody's resta la tripla A - La decisione di S&P, al momento, non condiziona le altre due principali agenzie di rating. L'Ue, per Fitch e Moody's, merita ancora il voto AAA.