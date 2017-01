Stabilità,Zanonato:Squinzi sbaglia

15:27 - Il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, replica così alle accuse del leader di Confindustria Giorgio Squinzi alla Legge di stabilità: "Secondo me è un giudizio sbagliato. Abbiamo a disposizione 11,6 miliardi e li abbiamo spesi in modo da avere il massimo effetto in direzione delle attività produttive e in direzione anche del sociale". E aggiunge: "E' la prima manovra dopo anni che non prevede nuove tasse e distribuisce risorse".