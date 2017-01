Stabilità, cuneo fiscale da 2,7 miliardi Ma intanto Milano aumenta l'Irpef

12:20 - La legge di Stabilità taglia il cuneo fiscale di 2,7 miliardi nel 2014, 3 miliardi nel 2015 e 3,2 nel 2016. L'intervento è suddiviso in tre voci: maggiori detrazioni sull'Irpef per i redditi medi e bassi; deduzioni dall'imponibile Irap del costo sostenuto per i nuovi assunti a tempo indeterminato e minori premi Inail.

Inoltre, la manovra contiene un incentivo alla trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, sotto forma di restituzione del contributo versato dalle aziende per l'Aspi, l'assicurazione sociale per l'impiego.



"Tagli all'Irpef. E se poi tocca alle Regioni?" - Il Governo sta facendo un legge di stabilita' che ha al centro il taglio dell'Irpef ma gran parte della copertura ricadra' sull'aumento di quella regionale per 4 miliardi, non vorrei che da una parte si togliesse e dall'altra di prendesse". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervenendo al II congresso di Legacoop



Il comune di Milano aumenta l'Irpef - Intanto i comuni si portano avanti. La seduta a oltranza del Consiglio comunale di Milano ha portato al cambio dell'addizionale Irpef, grazie all'ok arrivato all'emendamento della maggioranza di centrosinistra, mentre i lavori proseguiranno fino all'approvazione definitiva della delibera, attesa nella notte. Modificata quindi l'impostazione della giunta - 26 voti favorevoli e 8 contrari -, con l'incremento della soglia di esenzione che sale a 21 mila euro di reddito annuo. Cambia quindi l'addizionale Irpef. Si passa da un esenzione fino a 33.500 euro del 2012 ai 15 mila proposti dalla giunta, fino ai 21 mila definitivi. Inoltre, modifiche ci sono anche per i contribuenti che dovranno pagare: dagli scaglioni progressivi dell'anno scorso (0,1% allo 0,7%) si e' arrivati a uno 0,8% per tutti, visto che l'emendamento ha cancellato i mini-scaglioni proposti dalla giunta per recuperare risorse (26 milioni di euro, racimolati anche con l'innalzamento dell'Imu prima casa) per allargare la fascia di esenzione, che per le casse del Comune pesa per quasi 20 milioni. All'approvazione definitiva (mancano da esaminare due emendamenti delle opposizioni), l'addizionale Irpef permetterà a Palazzo Marino di incassare 173 milioni di euro. Gli esentati saranno 513 mila, pari al 53,6% dei contribuenti (erano il 75% nel 2012, sarebbero stati il 38% con l'esenzione a 15 mila euro). Settimana prossima toccherà alla delibera di Bilancio di previsione 2013 passare al vaglio dei lavori dei consiglieri.