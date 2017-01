14:12 - Cambiare passo per uscire dalla crisi. E' questo il monito lanciato da Giorgio Squinzi. "Ai ritmi ipotizzati il Pil non tornerà ai valori del 2007 prima del secondo trimestre del 2021, ha detto infatti il presidente di Confindustria, chiudendo il convegno del Centro studi nel corso del quale sono state presentate le ultime previsioni economiche. Per questo, ha quindi spiegato, bisogna "cambiare passo e registro".