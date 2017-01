Squinzi:legge Stabilità?No comment

20:16 - Per il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, la legge di Stabilità è deludente. Durante un'assemblea in Umbria, il leader degli industriali ha infatti affermato: "Abbiamo indicato chiaramente che dalla riforma ci aspettavamo che fosse prioritario un intervento forte e serio sul cuneo del costo del lavoro". "Ma per un intervento serio servivano 20 miliardi, ne avevamo chiesti 10, ora parliamo di 1,6: non faccio commenti", ha aggiunto.