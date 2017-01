17:06 - "Bisogna assolutamente trovare dieci miliardi per il cuneo, è fondamentale: sono il minimo per fare un salto di qualità e per dare una spinta alla crescita". Lo ha detto il leader degli industriali, Giorgio Squinzi, in vista dell'incontro con il premier Letta sulla Legge di Stabilità. Il ddl, ha aggiunto in audizione al Senato, "può rappresentare lo spartiacque tra la stagione del rigore e quella dello sviluppo".