19:58 - Per il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, il taglio della spesa "è l'unico sistema per modernizzare il Paese e liberare risorse per la riduzione del carico fiscale e per gli investimenti". Secondo il neo commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, "occorrerà del tempo per raggiungere" gli obiettivi "ma è importante procedere rapidamente e ottenere risultati visibili fin dall'inizio".