21:48 - A causa dello "shutdown", gli Stati Uniti non parteciperanno al secondo round di trattative, in programma a Bruxelles la settimana prossima, per un accordo di libero scambio con l'Europa. Lo comunica il Dipartimento del Commercio americano, precisando che le ristrettezze finanziarie e di staff "rendono impossibile inviare l'intera squadra di negoziatori".