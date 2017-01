13:57 - Nuova bacchettata da parte di un'agenzia di rating all'economia italiana Il Pil dell'Italia nel 2014 crescerà solo dello 0,4%. Lo afferma Standard & Poor's in un report. Per l'intera Eurozona, l'agenzia prevede che nel 2013 il Pil calerà dello 0,6% per poi segnare una espansione dello 0,9% nel 2014.