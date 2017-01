07:50 - Standard & Poor's conferma il rating sovrano dell'Italia a livello BBB/A-2. L'outlook rimane negativo. Lo si legge in una nota dell'agenzia. "La conferma riflette la nostra visione di un'economia italiana in buone condizioni e diversificata che mostra rischi di una fragile ripresa in un contesto di alto debito pubblico" dice S&P.