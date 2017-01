08:21 - L'agenzia di rating Standard and Poor's ha alzato da "negativo" a "stabile" la prospettiva sul merito di credito della Spagna in seguito a un graduale miglioramento dell'economia del Paese. L'agenzia, quindi, non prevede né di abbassare, né di aumentare nel medio termine il rating del Paese, che si mantiene invariato a "BBB-". Peggio è andata invece all'Olanda declassata, sempre da Standard and Poor's, da "AAA" ad "AA+".