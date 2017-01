Se Tasi aumenta, rincarano affitti

12:09 - Sul tavolo del governo c'è il possibile aumento della Tasi - la nuova imposta sulla casa per pagare i servizi comunali - che salirebbe dal 2,5 al 3,5 per mille sulle prime case e dal 10,6 all'11,6 per mille sulle seconde per consentire l'introduzione delle detrazioni. Lo teme il presidente di Confedilizia, che annuncia: se così sarà, in base alla legge, i proprietari potranno richiedere l'aumento dei canoni di locazione concordati.