Saldi invernali: spese per 5,4 mld

12:15 - Una spesa da 5,4 miliardi, il 18% del fatturato annuo del settore, pari a 340 euro a famiglia e 148 euro a persona. Sono le stime di Confcommercio per la stagione dei saldi invernali al via il 4 gennaio (ad eccezione di Basilicata e Campania dove gli sconti partono il 2 gennaio). Sugli acquisti in saldo, però, pesano "un reddito disponibile tornato ai livelli di 27 anni fa e un clima di sfiducia generale", afferma il presidente di Federazione Moda Italia.