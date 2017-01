13:33 - Retribuzioni praticamente ferme al palo nell'ultimo biennio. Nel 2012 la retribuzione mensile netta è di 1.304 euro per i lavoratori italiani e di 968 per gli stranieri. Rispetto al 2011, il salario "è rimasto quasi stabile per gli italiani (4 euro in più) mentre risulta in calo di 18 euro per gli stranieri". Lo rileva il Rapporto sulla coesione sociale di Istat, Inps e ministero del Lavoro.