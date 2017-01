Saccomanni: ridurremo deficit 2,5%

13:20 - "Non c'è bisogno di fare cambiamenti nella legge di bilancio". Lo ha detto a Bruxelles il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, spiegando che "con le linee che abbiamo già programmato raggiungeremo il risultato" di ridurre il deficit 2014 al 2,5% ed essere in linea con i parametri. "Le misure che la Commissione richiede sul debito sono in fase di definizione ed avranno effetto sul corso dell'anno", ha aggiunto il ministro.