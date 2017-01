Saccomanni: no modifiche a Manovra

15:16 - Il governo non modificherà la legge di Stabilità dopo le critiche della Commissione europea. Lo rende noto il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, a Bruxelles per la riunione dell'Eurogruppo: "I rilievi sono sulla bozza del 15 ottobre. Da allora ci sono stati privatizzazioni, spending review e progetto quote Bankitalia, che secondo noi rispondono alle richieste". Saccomanni difende poi le privatizzazioni: "Utili a tagliare il debito".