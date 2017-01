Saccomanni: 2014,ripresa confermata

12:55 - Le prospettive di ripresa dell'attività economica nel 2014, con il Pil in aumento dell'1,1%, "sono confermate": ne è certo il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, secondo il quale la crescita "si porterà su livelli ancora superiori nel 2015. Per il ministro "è essenziale che l'indebitamento netto resti sotto la soglia del 3%", ma ciò non è sufficiente: "il disavanzo deve tendere verso il pareggio e il peso del debito deve ridursi".