Rehn: "Spending review basilare"

12:38 - Secondo il commissario Olli Rehn, per l'Italia saranno fondamentali i risultati della spending review perché permetteranno "di rispettare le regole Ue che porteranno a beneficiare della clausola per gli investimenti". Quanto alla possibilità che i rischi segnalati dalla Ue sui conti italiani possano avere ricadute, Rehn ha aggiunto: "E' sempre un momento politicamente delicato in Italia. Noi dobbiamo indicare la strada verso conti sostenibili".