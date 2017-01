19:43 - Rcs ha firmato il contratto preliminare per la cessione degli immobili di via San Marco e via Solferino al fondo Usa Blackstone per 120 milioni di euro. Lo ha annunciato lo stesso gruppo editoriale in una nota, precisando anche i termini di riaffitto. La parte che ospita la sede de "Il Corriere della Sera" viene ceduta per 30 milioni e sarà riaffittata, per 9 anni, a circa 2 milioni annui.