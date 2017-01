Rc Auto, sconto 7% con scatola nera

17:22 - Novità in arrivo per l'Rc Auto. Le compagnie di assicurazione, come prevede il decreto varato dal Cdm, hanno la facoltà di proporre l'installazione della scatola nera all'assicurato, in sede di stipula del contratto e, se acconsente, il cliente fruisce di uno sconto di almeno il 7%. Le disposizioni adottate, si sottolinea, "mirano a conseguire un radicale abbattimento dei premi assicurativi e una ferma lotta alle frodi".