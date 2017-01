Poveri assoluti raddoppiati da 2005

14:15 - I poveri in senso assoluto sono raddoppiati dal 2005 e triplicati nelle regioni del Nord (dal 2,5% al 6,4%). E' quanto emerge dal Rapporto sulla coesione sociale, con riferimento a dati dello scorso anno. Il dossier rivela inoltre che nel 2012 si trovava in condizione di povertà relativa il 12,7% delle famiglie residenti in Italia e il 15,8% degli individui. Si tratta dei valori più alti dal 1997, anno di inizio della serie storica.