Piazza Affari chiude invariata

17:58 - Chiusura di settimana con gli indici invariati per la Borsa di Milano, in linea con gli altri mercati europei. In evidenza Snam, che cresce del +2,75% grazie alle voci di una possibile cessione del 40% di Italgas. Cresce anche Mediobanca (+1,35%) dopo l'annuncio dell'ingresso nell'azionarato di un nuovo socio. Giù invece il titolo del Monte dei Paschi di Siena (-3,28%) per l'incertezza sulle tempistiche del previsto aumento di capitale.