17:45 - Chiusura in negativo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib perde l'1,44% a 17.973 punti e il Ftse All Share lascia sul terreno l'1,44% a 19.182 punti. Il titolo più pesante di Piazza Affari è Mediolanum, in calo del 6,85%, seguito da Telecom (-3,39%) e Pirelli (-3,27%).