17:48 - Chiusura in negativo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib registra un calo dello 0,41% a 19.021 punti e il Ftse Italia All-Share lascia sul terreno lo 0,32% a 20.244 punti. Tra i titoli, in ribasso Saipem (-2,04%) e Banca Popolare Emilia Romagna (-1,67%). Bene Telecom (+4,59%), Mediolanum (+2,11%) e Mps (+1,20%).