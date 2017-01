17:45 - Inizio di settimana con il segno più per la Borsa di Milano, trainata al rialzo, come la maggior parte degli altri mercati europei, dai positivi dati macroeconomici sull'economia degli Stati Uniti. A Piazza Affari, il Ftse Mib cresce dello 0,71%, a 18.697 punti, mentre l'indice All Share guadagna lo 0,69%, a 19.918 punti.