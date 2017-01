18:03 - Chiusura positiva per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,15% a 18.131 punti e il Ftse All Share avanza dell'1,08% a 19.332 punti. Complessivamente bene i finanziari, con il paniere delle banche che sale dell'1,82%. Positive Unicredit (+2,43%) e Intesa Sanpaolo (+1,31%). In controtendenza Mps (-1,97%).