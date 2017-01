Piazza Affari chiude in rialzo

18:02 - Chiusura in rialzo per Piazza Affari, che assieme a Madrid, spicca come migliore in Europa. Il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,89% a 18.285 punti, mentre il Ftse All Share ha segnato un +0,84% a 19.512,77 punti. A imprimere fiducia negli investitori sia i buoni dati sull'occupazione Usa di venerdì, sia le parole del neo segretario Pd, Matteo Renzi, che ha fugato qualsiasi dubbio di instabilità politica confermando la fiducia al governo Letta.