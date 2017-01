17:48 - Chiusura positiva per Piazza Affari, in sintonia con le altre Borse europee dove prevalgono le attese di stimoli monetari da parte della Bce. Al termine delle contrattazione l'indice Ftse Mib segna +0,76% a 19.310,69 punti, mentre il Ftse All Share guadagna lo 0,73% a 20.479,26 punti.