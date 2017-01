18:07 - Chiusura in positivo per la Borsa di Milano, trascinata dal Dax tedesco che raggiunge il nuovo massimo di 8.947 punti. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,57% a 19.371 punti e il Ftse All-Share guadagna lo 0,57% a 20.486 punti. Il miglior titolo è World Duty Free con un balzo del 7,62% mentre in fondo al listino principale si piazza Stm (-1,69%).