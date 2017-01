17:54 - Giornata positiva per Piazza Affari che chiude in rialzo: il Ftse Mib segna un +0,89% a 19.262 punti. Bene anche l'indice All Share, che cresce dello 0,84% a 20.445 punti. Positive anche le altre Borse europee, a eccezione di Londra che termina le contrattazioni in calo dello 0,08%.